Faible mobilisation à Limoges contre les réformes d'Emmanuel Macron

Ils étaient moins d'un millier dans les rues de Limoges ce jeudi matin pour s'opposer aux réformes libérales d'Emmanuel Macron. Un appel relayé surtout par les syndicats CGT et FO mais qui n'est pas parvenu à mobiliser les foules, le secteur privé était peu représenté.

L'ambiance des grands jours n'était pas au rendez vous. Ce sont surtout les fonctionnaires du secteur de la santé, de l'éducation nationale et les cheminots qui ont gonflé les troupes dans les rues de Limoges ce jeudi matin pour dénoncer les réformes du gouvernement. Les rangs du cortège étaient plutôt clairsemés, les jeunes et les salariés du secteur privé étaient très peu représentés. "Economiquement ce n'est pas possible de sortir des usines, les personnels ne peuvent pas se le permettre, ils ont le couteau sous la gorge" explique un salarié de l'usine Valéo à Limoges

"Des réformes pour les riches portées par un président des riches" un syndicaliste Cgt

Si certains manifestants continuent de dénoncer la réforme de la loi travail, beaucoup étaient là surtout pour protester contre la réforme de l'ISF, l'impôt sur la fortune. "On voit bien qu'Emmanuel Macron est le président des riches " dit cette militante de la CGT. "Il se dit ni de droite ni de gauche, mais pour moi c'est sûr, c'est un président de droite" ajoute ce syndicaliste Force Ouvrière" .