Faible mobilisation des gilets jaunes ce samedi à Nancy

Ce samedi matin, au rond-point d'Heillecourt, quelques gilets jaunes ont distribué des tracts, en arrêtant les voitures. Une mobilisation qui s'est déroulée dans le calme et la fluidité, avec de nouveaux visages au sein des manifestants.

De nouveaux arrivants

Jean-Baptiste est chauffeur de bus, c'est la première fois qu'il s'engage auprès des gilets jaunes, à un rond-point, en distribuant des tracts aux voitures qui passent. "On se rend compte que la situation s'aggrave de jour en jour, les prix de l'essence, de l'électricité. A un moment donné, il ne faut plus rester sur son canapé et sortir pour se mobiliser."

"Les gens ouvrent facilement la vitre, et nous soutiennent. Environ une voiture sur trois. Pour le moment, le mouvement est bien accepté. C'est sûr que s'ils sont pris une heure dans un bouchon, ce sera peut-être différent" conclut-il.

De "nouveaux" gilets jaunes côtoient les anciens © Radio France - Doris Henry

Certains gilets jaunes ont réinvesti les ronds-points à la mi-novembre. "Au début, on était cinq-six, maintenant avec l'actualité, d'autres personnes nous rejoignent" témoigne Andréina, qui déclare gagner le Smic avec des difficultés pour boucler les fins de mois. Elle n'avait pas suivi le mouvement en 2018. "Faut que les gens se mobilisent avec nous maintenant, ce n'est pas un mouvement fermé" conclut-elle.