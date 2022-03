Faible mobilisation pour le pouvoir d'achat à Orléans

La question du pouvoir d'achat était au cœur d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi 17 mars. A Orléans, 350 manifestants ont défilé dans les rues à l'appel des syndicats CGT et Unsa (Union nationale des syndicats autonomes). Cet appel à la grève fait suite à la journée de mobilisation du 27 janvier dernier, où 170 rassemblements et défilés avaient été organisés un peu partout en France à l’appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires et d’organisations de jeunesse autour du pouvoir d’achat. Face à la hausse des coûts de l'énergie, de l'inflation et des prix des carburants, les manifestants ont réclamé de nouveau l'augmentation des salaires, des bourses étudiantes et des pensions pour les retraités.