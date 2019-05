Faillite de British Steel : l’usine d’Hayange craint pour son approvisionnement

Hayange, France

Quelle conséquence immédiate sur l’usine France Rail à Hayange et ses 420 salariés peut avoir la faillite du groupe British Steel en Grande-Bretagne ? "Aucune, nous ne sommes pas en redressement" rassure le porte-parole de l’intersyndicale et délégué CFDT, Grégory Zabot. "Nous ne sommes pas dans la même structure juridique que notre maison mère".

Un mois d'avance dans les stocks

En revanche, à moyen terme, il y a un risque dans l'approvisionnement en matière première. Les blooms, ces pièces d'acier qui servent à fabriquer les rails de 108 mètres de long, viennent des hauts fourneaux anglais. "Et il n'y a qu'un petit mois d'avance dans les stocks" annonce Grégory Zabot. Elle est là la source d'inquiétude pour les salariés hayangeois.

Si l’Angleterre fait défaut, vers quel fournisseur se tourner ? "Des aciéries en Russie, en Inde" demande Grégory Zabot. Pourquoi pas Ascoval, fraîchement rachetée par l’actionnaire majoritaire de British Steel ? "Seulement, ce ne sera pas possible avant un an d'investissement pour l'usine du nord de la France" répond le secrétaire du comité économique et social de France Rail à Hayange.