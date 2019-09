Faillite de l'agence Thomas Cook : à Dijon les clients entre interrogation et inquiétude

Dijon, France

Le britannique Thomas Cook déclaré en faillite. Une annonce brutale qui oblige les autorités à lancer le rapatriement en urgence de 600.000 clients partout dans la monde, dont environ 10 .000 français. Et il y a aussi tous ceux qui ont déjà réservé leur voyage et qui se dirige en catastrophe vers les agences pour en savoir plus. A Dijon place Darcy, l'agence du voyagiste britannique reçoit depuis ce lundi matin des clients inquiets à l'image de Françoise, "j'ai acheté des tickets voyages pour mes enfants et je venais pour savoir si ce serait remboursé ou ce que ça allait devenir."

"On est dans le flou" une cliente dijonnaise

Même interrogation pour cette autre cliente, "ma mère doit partir samedi et je viens me renseigner pour savoir si le voyage va pouvoir se faire". Elle repart sans réponse précise après un passage par l'agence, même "on est dans le flou" dit-elle.

Ces deux dijonnaises doivent partir pour Majorque ce mardi, et semblent rassurées, "on nous a expliqué qu'on pouvait partir, car c'est avec FRAM et pas Jet Tours". "On verra bien d'ici demain, si nous n'avons pas de coups de fil, c'est bon on part, donc je serai vraiment rassurée ce soir."

Pas plus d'informations pour les salariés

Des salariés qui ont reçu des consignes, et qui ne peuvent pas s'exprimer sur la situation. L'agence dijonnaise ouverte ce lundi matin, a été fermée pendant une petite heure, pour une réunion comme l'indiquait une pancarte placardée sur la porte d'entrée. Des salariés eux aussi dans l'incertitude, 22.000 emplois sont en jeu à travers le monde.

L'agence Thomas Cook à Dijon, place Darcy. © Radio France - Stéphanie Perenon

"C'est vraiment dommage", un touriste anglais devant l'agence dijonnaise

Du côté des clients, certains ont dû mal à cacher leur étonnement, "je suis surprise de cette faillite, j'avais choisi cette agence car justement je pensais que c'était une agence solide". Des curieux aussi s'approchent de la devanture pour jeter un œil, voir si c'est ouvert. Ou comme ce touriste anglais, pour savoir s'il y a davantage informations, "je viens voir par curiosité, c'est très triste cette nouvelle. La firme existait depuis 140 ans, c'est un nom important en Angleterre. Je connais beaucoup de familles qui l'utilisaient, ça a été mon cas aussi il y a quelques années."

Un numéro d'urgence 01.45.05.40.81 a été mis en place pour les voyageurs actuellement en vacances.