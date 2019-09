Faillite de Thomas Cook : les conséquences en Drôme-Ardèche

Dans la Drôme et l'Ardèche seules deux agences dépendent directement de la filiale française du voyagiste anglais, il s'agit de celles de Montélimar et Annonay.

Drôme, France

Près de 10 000 français en vacances avec Thomas Cook sont dans l'incertitude. Vont-ils être rapatriés, cela coûterait 5 millions d'euros à la caisse de garantie des agences de voyage. Leurs vols sont-ils maintenus ? Des questions après la nouvelle de la faillite du voyagiste anglais lundi matin. Mais pour le moment la branche française n'est pas encore en cessation de payement. Les agences de Montélimar et Annonay sont directement concernées, elles risquent donc la fermeture. Pour leurs clients comme pour tous ceux de Thomas Cook France bloqués à l'étranger, un numéro d'urgence le 01.45.05.40.81, a été mis en place.

A Valence, l'agence est indépendante de la maison mère, elle ne va pas fermer. Mais lundi matin, il y a plus de monde que d’habitude dans la boutique, ainsi que de nombreux appels de personnes inquiètent. Les salariés de l'agence les rassurent: ils voyageront bien sans modification de leur réservation, sauf pour ceux qui partent avec Jet Tours, la marque du groupe Thomas Cook. Dans ce cas, l'agence de Valence va leur proposer un voyage équivalent avec d'autres prestataires. C'est plus compliqué si le voyage avec Jet Tours a été directement réservé sur leur site, ou avec celui de Thomas Cook France. Il faut attendre la cessation de payement de la filiale française pour y voir plus clair sur les remboursements.