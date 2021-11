Faire découvrir la Corse en vélo Gravel électrique

Gravel’up est une agence qui organise des expéditions à vélo dont certains sont électriques, sous la forme de séjours clés en main. Au gré des trajets, le projet propose également des rencontres avec des producteurs locaux et autres expériences permettant d'apprécier tout ce qu'offre le territoire.

Faire découvrir la Corse à vélo

C’est l’objectif de Gravel’up, dont le nom évoque ces vélos à grosses roues, réputés pour passer quasiment partout. C’est donc le moyen de locomotion choisi par 3 associés qui proposeront prochainement des séjours en Corse, clefs en main.

Le rêve des 3 créateurs de Gravel’up, 3 amateurs de 2 roues, c’est de faire découvrir la Corse à des touristes plus ou moins sportifs, des groupes de 8 à 10 personnes accompagnées par un guide local, le tout en dehors de la saison estivale, jugée trop chaude et trop fréquentée.

Des séjours sportifs dans le sud de l'île - Gravel'up

Début prévu de l’aventure en avril prochain dans la région de Sartène et Tizzano, avant une possible traversée, plus tard, de la Corse en passant par l’Alta Rocca, le cortenais, la Balagne pour finir dans le cap corse.