Faire notamment des raquettes sur les parcours adaptés aux randonnées nordiques, coûte désormais trois euros pour les personnes ayant plus de 16 ans. Une redevance mise en place depuis le 9 janvier 2023 dans toutes les stations de la Drôme, entretenues par le Conseil départemental.

Elle doit permettre de financer les dépenses courantes comme "la gestion des parkings et du déneigement, conseils en caisse, diffusion des plans des itinéraires, accès aux toilettes et aux salles hors sacs, balisage et élagage des itinéraires, dispense des premiers secours". Ces trois euros par jour et par personne vont permettre également de mettre en place une modernisation des stations drômoise comme replanter des arbres sur les crêtes balayées par le vent au Col de Rousset ou agrandir certains parcours à Font d'Urle ou améliorer la signalétique et la sécurité. Bien évidemment le pass balade ne concerne pas le hors-piste.

Faire des raquettes dans les stations de la Drôme coûte désormais trois euros © Radio France - Erwan Chassin

Ce pass balade est déjà déployé dans plusieurs domaines skiables français comme dans le Jura, les Pyrénées, les Hautes-Alpes ou Coulmes et "apporte de bons résultats sur le long terme en permettant de consolider un service qui peine aujourd’hui à trouver des ressources".