Faire du béton avec du béton ou comment recycler les déchets de chantiers

C'est un des défi les plus importants pour la Côte d'Azur. Le tri, la valorisation et le recyclage des déchets de chantiers. Une entreprise, la SEC, Société d'Exploitation de Carrière, a décidé d'en faire un vrai business.

Thierry Panaiva est un passionné. La valorisation des déchets inertes de chantiers (terre, déchets d'enrobé, mâchefers, sédiments de draguage ou déchets de TP ou de bâtiments, etc) est pour lui l'avenir et il aime en parler ! A la tête de la SEC, Société d'Exploitation de Carrière, il développe ce qu'il appelle l'économie circulaire des chantiers. Plus question de produire des matériaux pour la construction puis de déconstruire et de tout jeter; parfois de manière illégale dans un vallon. Pour lui, il faut désormais réutiliser les matériaux de la déconstruction et les mélanger avec les produits neufs extraits des carrières.

"Tout est scrupuleusement contrôlé"

C'est ainsi que désormais sur 1,8 millions de tonnes de matériaux que sa société vend, 30% vient de la filière recyclage contre 9% en France. 3 sites appartenant à la SEC proposent de reprendre les déchets inertes de chantier déjà une première fois triés puis de les réduire en petits morceaux, de les retrier et enfin de les concasser pour obtenir un nouveau gravier ou sable. "Tout est contrôlé, explique Thierry Panaiva. De l'arrivée du camion avec déchets, jusqu'au départ du même camion avec de nouveaux matériaux. Il n'est pas question que notre granulats ne soit pas de bonne qualité. Il faut qu'il soit aussi qualitatif que s'il sortait de la carrière".

Faire du béton avec du vieux béton

C'est ainsi que sur Villeneuve-Loubet, Nice Saint-Isidore ou à Saint-André-de-la-Roche, la SEC peut désormais faire du béton avec du vieux béton ou du sable avec de vieux pans de mur. Il faut bien sûr éliminer toute les matières qui saliraient ce futur gravier (plâtre, argile, etc) car sinon, le béton ne serait pas de bonne qualité. La société azuréenne doit aussi beaucoup convaincre les professionnels du BTP qu'acheter ces matériaux recyclés n'empêche pas de construire avec qualité. Pour le prouver, la SEC met en avant des réalisations concrètes: parking des avions à l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur, autoroute A8, voies du tram ou encore voies SNCF. Des exemples afin d'aller plus loin dans la revalorisation des déchets de chantiers et éviter le gaspillage. "Comme l'eau, les matériaux des carrières sont limités, explique Thierry Panaiva. Il faut donc les préserver et les économiser". Une manière de voir les choses qui est nouvelle pour le BTP mais qui doit progresser fortement dans ce secteur crucial.