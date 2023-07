Faire les Fêtes de Bayonne coûte plus cher cette année

Faire la fête à un prix et cette année, il est plus élevé que les éditions précédentes. Par exemple, le bracelet pour accéder aux réjouissances du vendredi au dimanche, est passé de 10€ à 12€ en 2023.

ⓘ Publicité

Ce n'est pas tout, il suffit de se balader dans les rues de Bayonne , pour se rendre compte que de nombreux bars ont augmenté le prix des demis de bières de 50 centimes par rapport à l'année dernière.

"On l'avait déjà vu les autres années que ça augmentait doucement, mais cette année, c'est l'explosion. 2,60€ ce matin pour un cookie, 9€ pour une galette bretonne servie dans un papier et j'ai payé 4,50€ pour un demi de bière. Je veux bien avoir prévu un beau budget pour les fêtes, mais là c'est quand même fou" raconte Beñat, assis à table avec sa famille.

Cette année, le bracelet est passé de 10 à 12€. © Radio France - Adrien Michaud

Thibault, lui, arrive de Pau avec sa bande d'amis. Ils font les fêtes de Bayonne depuis maintenant quelques années, mais l'édition 2023 est corsée au niveau du porte-monnaie : "surtout les bus. 20€ les cinq jours ou 8€ pour un jour, c'est vraiment cher. On peut ajouter les 12€ de plus pour le bracelet. Certes, on est là pour s'amuser, mais l'augmentation du prix du bus, du bracelet et de l'alcool, ça fait déjà un sacré budget" dépeint le jeune homme.

L'augmentation de la consigne des pichets de bière révolte même son ami Gaston : "ça, c'est n'importe quoi ! 4 € de consigne pour des pichets de mauvaise qualité. De toute façon, tout a pris deux euros, c'est un enfer !" se désole le Palois.

Profiter quand même

Pourtant, de nombreux festayres tiennent le même discours. "On est là pour s'amuser, donc on va faire exploser le porte-monnaie, car c'est une fois dans l'année" explique Julien, ami de Thibault et Gaston.

Un constat partagé par Antoine : "oui les fêtes coûtent cher, mais on profite de l'instant présent et on regardera les comptes lundi" rigole jaune le Valentinois.