Acheter ses cadeaux de Noël chez Emmaüs : une nécessité pour certains, un choix pour d'autres

À Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) le magasin Emmaüs possède son stand de Noël depuis le début du mois de décembre. L'association, qui lutte contre la pauvreté, vend à petit prix divers objets donnés ou récupérés. Et à cette période de l'année les clients sont plus nombreux au rayon jouets.

C'est bientôt Noël et les enfants attendent leurs cadeaux avec impatience. Certains parents achètent à leurs enfants des jouets neufs dans les grandes enseignes alors que d'autres s'orientent vers de l'occasion dans des magasins associatifs comme Emmaüs. L’ association organise plusieurs actions pour lutter contre la pauvreté comme la vente à bas prix de divers objets issus majoritairement de dons. Et au magasin de l'association Emmaüs, à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), un stand de Noël est installé depuis le début du mois de décembre. Le magasin propose aussi un rayon jouets qui ne désemplit pas à cette période de l'année.

"Par rapport au magasin c'est pas cher du tout ici"

Les clients qui viennent chez Emmaüs pour acheter des cadeaux de Noël sont attirés par les petits prix. C'est le cas de Véronique, une chômeuse, habituée des rayons de la Fondation Abbé-Pierre :

Les jeux de société ne sont pas très chers ici. Par rapport au magasin c'est pas cher du tout. Au magasin, vous pouvez en avoir jusqu'à 40 euros pour un vrai jeu de société, alors qu'ici j'en ai acheté un à 5 euros." - Véronique

Pierre, bénévole chez Emmaüs depuis huit ans, confirme : " En venant ici les gens font des affaires." Et aux environs de Noël "il y a plus de monde que le reste de l'année. Les objets au stand de jouets disparaissent plus vite à cette période." Selon Annick, bénévole elle aussi, à cause de la crise, de manière générale, les clients sont plus nombreux que par le passé.

Des jouets vendus à petits prix à Emmaüs © Maxppp - Julio Pelaez

Acheter à Emmaüs : un geste militant

À la période de Noël, les personnes qui achètent des cadeaux à Emmaüs ne sont pas forcément des habitués. Certains clients présents ce jour-là viennent pour la première fois. Le prix des articles n'est pas leur unique motivation :

Je préfère acheter d'occasion plutôt que du neuf dans un magasin. C'est plutôt écologique ce que je fais. C'est peut-être plus intelligent que je vienne ici acheter des cadeaux pour ma petite sœur. Je préfère soutenir une association plutôt que les grands magasins pour que cela serve à quelque chose" - Gaëlle étudiante.

L'argent des ventes permet de nourrir, de loger et de fournir un emploi aux "Compagnons d'Emmaüs". Ces personnes en situation de précarité sont une quarantaine à travailler sur les différents sites d'Emmaüs en Meurthe-et-Moselle. L'association compte aussi 40 bénévoles dans ce département.