La nouvelle éco : Faire ses produits de beauté soi-même avec Ma Box au naturel

Ma box au naturel propose de fabriquer soi même ses cosmétiques maison, de façon simple et rapide. Que ce soit un dentifrice, un shampoing ou un baume à lèvre, tous les ingrédients et ustensiles nécessaires sont présents dans la box.

Le Do It Yourself, une démarche écoresponsable

"L'idée c'est de démocratiser le fait maison, de rendre ça simple et accessible" assure la paloise Gwladys Gonzalez qui a lancé ce projet il y a 4 ans "L'idée est de faciliter la transition de tout le monde vers un mode de vie plus sain et plus écologique. C'est aussi de savoir ce que l'on utilise, de gérer ce qu'on s'applique sur la peau."

