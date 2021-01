"Faisons le confinement pour sauver la saison estivale" lance François de Canson, Président du CRT PACA

L’Organisation mondiale du tourisme a communiqué ce chiffre hier : le secteur a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020. Des chutes de fréquentation de 74 % à 80 % et notre région souffre aussi énormément de la crise sanitaire confirme sur France Bleu Provence, François de Canson président du Comité Régional du Tourisme PACA : "nous avons un début de saison très compliqué l'an dernier que nous avons réussi à sauver l'été mais dans les stations c'est catastrophique, ce n'est une année blanche mais une année noire. C'est 1, 2 milliard de pertes et 6 milliards de pertes induites. Le secteur du tourisme est le secteur le plus menacé depuis le début de cette pandémie".

Et malgré ces pertes colossales le président du Comité Régional du Tourisme PACA estime que le confinement qui pourrait être décidé dans les prochains jours est nécessaire pour pouvoir sauver la saison estivale : "tous indicateurs sont inquiétants, le taux de positivité, le taux d'incidence (370 pour 100 000 habitants), le taux d'hospitalisations et on sait que le confinement ça marche". François de Canson qui rappelle que notre région est très attractive, que le tourisme pèse énormément dans l'économie et qu'aujourd'hui les professionnels sont "à bout".

Il faut qu'il y ait un véritable freinage de la propagation du Covid si on veut être en mesure de faire une saison touristique.

François de Canson qui soutient et dire comprendre la décision de Christian Estrosi, le maire de Nice, d'interdire les locations saisonnières au mois de février pour limiter le flux de touristes et sauver la saison estivale.