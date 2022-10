"On fait attention à notre manière de conduire" : les taxis parisiens s'adaptent à la pénurie de carburant

Leur métier : rouler. Les chauffeurs de taxi font partie des professions les plus touchées par la pénurie de carburant. À Paris, ils s'adaptent autant qu'ils le peuvent : "On fait attention à notre manière de conduire. Avant, quand le feu était orange, j'hésitais à passer. Maintenant, je ne réfléchis même plus : je freine. On évite au maximum d'appuyer sur l'accélérateur pour ne pas consommer plus d'essence", explique Amine, au volant de son véhicule, dans le 16e arrondissement.

ⓘ Publicité

Certains de ses collègues disent comprendre la grève, alors ils prennent leur mal en patience. "Les ambulances, les policiers, les pompiers… tous ceux-là sont aussi concernés, il n'y a pas que les taxis !", estime Yassine.

Le blocage des raffineries continue

Certains chauffeurs ont fait le calcul : ils pourraient perdre 10% de leur chiffre d'affaire ce mois-ci, alors que la grève s'étend encore dans les raffineries. Le gouvernement, de son côté, passe à l'action. Elisabeth Borne a lancé ce mardi la procédure de réquisition du personnel pour les stations du groupe Esso-ExxonMobil.

Berrada Mouhssine, président de l'Union nationale des taxis sera l'invité de France Bleu Paris demain, mercredi 12 octobre à 8h15. Il évoquera sur notre antenne la situation pour les taxis franciliens.