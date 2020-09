"On fait de notre mieux mais la mise en oeuvre des protocoles exclue la profession" regrette le SNUIPP-FSU 42

Mathieu Rouchouse, qu'est ce qui vous importe le plus ce matin : les protocoles sanitaires ou les tenues "républicaines" à l'école souhaitées par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ?

Ce qui nous intéresse au quotidien c'est la réussite des élèves et le fait qu'ils s'y sentent bien. Sur la forme des annonces de M. Blanquer nous avons un vrai problème. Encore une fois, nous apprenons les changements de protocole à la télévision alors que nous avions un changement de protocole en interne la veille à l’Éducation Nationale. On a donc affaire à un problème de forme qui nous questionne beaucoup puisque nous ne sommes plus associés depuis la loi sur la fonction publique de 2019 à la mise en œuvre des décisions du Ministre. Pour les parents c'est difficile de s'y retrouver et on se met à leur place. Comment faire confiance à une institution qui change de politique toutes les semaines ? Depuis la rentrée nous avons eu 2 protocoles et 4 mises à jour. On essaie de rassurer le plus possible. On fait de notre mieux pour les parents et les élèves. On comprend qu'il puisse y avoir des évolutions face à la situation sanitaire et économique qui est complexe. Le problème est dans la mise en œuvre qui exclue la profession.

Vous avez le sentiment de bien faire votre travail, au vu de la situation actuelle ?

Il y a des personnes comme M. Blanquer qui ne nous aident pas à bien faire notre travail c'est une évidence. La question du masque en classe est importante. C'est difficile pour les enfants de comprendre clairement ce qu'on dit, c'est difficile pour transmettre une émotion. On ne peut pas nier que les changement incessants de direction au niveau institutionnel ne facilitent pas l'installation de processus pérennes.