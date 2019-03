On fait les comptes : une semaine au ski à quatre, c'est deux à trois mille euros de budget à Saint-François-Longchamp

Saint-François-Longchamp, France

Reportage à Saint-François-Longchamp, station de la Maurienne, Savoie

Julien, Camille et leurs deux enfant viennent de Namur, Belgique. Budget : entre 2 500 et 3 000 euros

C'est simple, toute la nourriture est préparée au domicile de Julien et Camille. Ils ne dépenseront rien sur place et ne s'offriront qu'un restaurant, la veille du départ. "On calcule tout !" affirme Julien. D'ailleurs, ils sont installés dans la neige, au soleil, au pied des pistes et grignotent leur pique-nique. Ils louent avec les grands-parents et un autre couple un appartement pour huit personnes. À cela, il faut ajouter la garderie et les cours de ski pour Nelly, trois ans et demi et Chloé, cinq ans, les forfaits pour les parents, la location du matériel pour les enfants, sans oublier le transport :

logement 1 300 euros pour huit personnes

forfait 230 euros par adulte

garderie et cours de ski pour les deux enfants 260 euros

location matériel de ski pour les deux enfants 150 euros

transport Namur-Saint-François-Longchamp en voiture 254 euros aller-retour

l'achat de la nourriture avant le départ et un resto à venir en fin de semaine

La note atteint vite 2 500 voire les 3 000 euros. Julien et Camille ont pu s'offrir cette semaine au ski car leurs parents ont pris en charge le logement.

Prendre le soleil au pied des pistes à Saint-François-Longchamps, Maurienne, Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Jennifer, Christian et leurs deux enfants adolescents viennent d'Île-de-France. Budget : deux mille euros

Ils sont installés sur un banc au soleil, les visages cramoisis. Ils avalent leurs sandwichs qu'ils ont préparés le matin même. Jennifer remplit le coffre de la voiture avant de partir ou s'approvisionne dans la vallée avant d'entamer la montée vers la station. Elle ne redescend pas pour compléter. Les supérettes locales servent en cas de secours car elles sont trop chères, selon Jennifer. Les restos ? il y en a trois de prévus : deux le soir et un à midi sur les pistes. Et au resto, chacun fait attention, même les enfants :"si par exemple je voulais quelque chose mais que c'est trop cher, eh bien je prends quelque chose de moins cher" explique Mathilde, 12 ans.

logement, 800 cents euros pour quatre personnes

forfait 230 euros par adulte, 189 euros pour les moins de 18 ans

location matériel de ski pour Mathilde, 13 ans, 150 euros

transports Île-de-France-Saint-François-Longchamp en voiture 223 euros aller-retour

l'achat de la nourriture avant le départ et trois restos à quatre

Jennifer annonce un budget de 2 000 euros mais elle oublie sans doute le coût de la nourriture avant de partir. La famille peut s'offrir cette semaine qui leur revient aussi cher que deux semaines de vacances estivales car Jennifer passe par son comité d'entreprise pour réserver son hébergement et cela baisse sensiblement le coût de la location, de plus de trois cents euros.