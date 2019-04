"On fait plus attention" : faire ses courses coûte de plus en plus cher en France

Châteauroux, France

Faire ses courses coûte de plus en plus cher. Selon l'Observatoire des prix publié par l'association Familles rurales, le prix d'un panier moyen composé de 35 articles a augmenté de 2,6 % en 2018 : il s'élève à 139,6 euros. Les prix varient évidemment en fonction des marques achetées. Mais acheter des produits de premier prix n'est plus forcément synonyme de faire des économies. Les premiers prix ont augmenté de 7% en 2018.

Les familles les plus démunies les premières touchées

Se rendre dans un hard-discount n'est plus aussi intéressant qu'il y a quelques années. Le panier moyen y a augmenté de 23%, selon l'étude de Familles rurales. "Effectivement, je me rends compte que _ma note est plus élevée qu'il y a trois ou quatre mois_", confirme Éliane, une retraitée castelroussine. Ses habitudes ont changé : "on va faire attention sur des marques qu'on avait l'habitude de prendre, on va les remplacer par d'autres".

Je vais prendre des fraises espagnoles parce qu'elles sont moins chères que les fraises françaises", Éliane

Des ateliers d'éducation à la consommation

Au moment de faire ses courses, pour éviter de payer cher inutilement, mieux vaut être vigilant. Bien comparer tous les prix, ne pas se ruer sur certaines promotions. "Il y a trois paquets pour le prix d'un. Mais quand on va voir le prix des paquets à l'unité, on se rend compte que ça nous revient moins cher d'en acheter trois", précise Carla Gulon, responsable "Consommation" chez Familles rurales, dans l'Indre. L'association propose des ateliers de sensibilisation et d'éducation à la consommation.

"C'est un peu la jungle avec les publicités, tout ce qui est écrit sur les emballages. On a du mal à s'y retrouver. Donc on propose des ateliers pour décrypter les emballages", conclut Carla Gulon.