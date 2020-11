"Faites confiance aux élus locaux", le message d'Arnaud Robinet au Premier ministre lors de sa visite à Reims

Les commerces dits non essentiels ont rouvert ce samedi. Le Premier ministre et le ministre de l’économie ont fait le déplacement à Reims pour l’occasion. Arnaud Robinet est revenu sur les enjeux de cette visite. Le maire de Reims était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce lundi.

Après ce week-end de réouverture pour les commerçants, Arnaud Robinet s’est dit "rassuré" de les voir à nouveau retrouver leurs clients en magasin et de voir sa ville retrouver des couleurs. Pour l’occasion, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Economie Bruno Le Maire ont choisi la cité des sacres pour venir constater la reprise d’activité des commerces dits non essentiels.

Le choix de Reims n’est peut-être pas un hasard. "J’ai fait partie des premiers maires à faire des propositions au gouvernement. Dès le premier week-end, j’avais pu échanger avec Bruno Le maire et avec le président de la République pour leur proposer quelques solutions pour accompagner la réouverture des commerces, notamment l’ouverture sur rendez-vous, ou la jauge en fonction de la surface commerciale et c’est vrai que cette visite du Premier ministre et de Bruno Le Maire a été symbolique pour la réouverture des commerces", dit Arnaud Robinet.

Nous devons être associés pour le déconfinement

Le maire de Reims a accueilli Jean Castex et Bruno Le Maire en mairie et a pu évoquer quelques dossiers et faire passer un message. "L’échange que nous avons eu à l’hôtel de ville a porté sur les dossiers rémois, de la ville de Reims et du Grand Reims, notamment dans le cadre du plan de relance. Le message que j’ai fait passer au Premier ministre, c’est faites confiance aux élus locaux. On a vu le rôle des maires notamment et de l’ensemble des élus locaux durant le confinement. Nous devons être associés pour le déconfinement. C’est important car chaque territoire a sa spécificité. Nous sommes en contact quotidien avec nos concitoyens, nous connaissons notre territoire et les maires sont des élus responsables", explique le maire de Reims sur France Bleu Champagne Ardenne ce lundi.