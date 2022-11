Faites travailler les artisans grâce au réseau Répar'acteurs en Mayenne

Avant de jeter à la poubelle vos vieux objets, vérifiez s'ils ne sont pas réparables par un artisan du réseau "Répar'acteur". Une centaine de professionnels mayennais en fait partie. Ils étaient quelques uns à se relayer ce week-end des 26 et 27 novembre 2022 à la grande vente annuelle d'Emmaüs 53 à Laval, pour partager leur savoir-faire en réparation.

Patrick Lévêque, réparateur de machines à coudre au Bourneuf-La-Forêt, insiste : "ne jetez pas sans avoir consulté un artisan". © Radio France - Selma Riche

Pousser la porte d'un artisan

Jean Campredon, coordinateur des répar'acteurs en Mayenne, a organisé ces deux jours pour mettre en valeur les artisans engagés dans la réparation. Il y a un affûteur, un réparateur de machines à coudre et une restauratrice de cadres notamment, et tous disent la même chose : poussez notre portes ! "Il faut faire cette démarche de venir chez un artisan, lance Patrick Lévêque, réparateur de machines à coudre à Commer, près de Mayenne. Faites faire un devis, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça ne vous engage à rien."

Pour savoir où réparer vos objets en Mayenne, vous pouvez vous rendre sur le site annuaire-reparation.fr : vous choisissez quel type d'objets vous souhaitez réparer puis vous choisissez la ville où vous habitez. Le site vous propose ensuite des adresses d'artisans répar'acteurs.