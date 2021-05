Faites vos jeux ! Le Pasino de Saint-Amand les Eaux rouvre ce mercredi

"C'est magique, on est heureux, on a de la joie", malgré cette réouverture a minima, le directeur adjoint du Pasino Charles Leroy ne boude pas son plaisir après des mois d'incertitudes et de fermeture.

Tout le monde est ravi, on va retrouver nos clients, toute l'ambiance que l'on connait

Les 215 salariés ne pourront pas travailler à temps plein avec les restrictions notamment dues au couvre feu, car l'établissement ouvre normalement jusqu'à 4h du matin. Mais la direction assure à chacun le même volume horaire en plus du chômage partiel de l'état.

Et pour accueillir en toute sécurité les joueurs, l'équipe a du tout réorganiser l'espace.

Pour la grande pièce qui rouvre demain, près de 300 machines à sous espacées de plus d'1 mètre, séparées par des plexiglas, et nettoyées après chaque utilisateur avec une machine achetée pour l'occasion qui permet de pulvériser du produit sur la machine et le siège, produit qui sèche très rapidement, et qui n’abîme pas les tablettes tactiles des machines assure le directeur adjoint.

Derrière un espace aussi ouvert demain avec la roulette anglaise et le black jack en version électronique sur d'autres machines.

Pour jouer aux vrais jeux de table il faudra donc patienter le 9 juin, mais 2 salles dédiées sont déjà prêtes avec des joueurs séparés par du plexiglas également.

La nouvelle salle dédiée aux jeux traditionnels de table avec une séparation en plexiglas entre chaque joueur © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Des clients fidèles qui attendent la réouverture avec impatience

La direction a aussi décidé d'installer une terrasse en attendant la réouverture des restaurants le 9 juin pour que les clients puissent se restaurer et boire entre leurs parties.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Des clients qui sont au taquet assure Charles Leroy

On a des clients très fidèles avec qui on est restés en contact tout au long de la fermeture de l'établissement, et nos clients ont hâte de revenir, pas que pour le jeu, aussi pour le côté réseau social, où les gens se retrouvent, on pense avoir du monde dès 10h mercredi

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand à la salle de spectacle, la programmation commence en septembre et toutes les animations style bingo et autre; elles devraient reprendre cet été.