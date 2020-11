La nouvelle éco : Faites-vous coacher pour ranger votre intérieur

Faire du tri est certainement l'une des résolutions qui a été le plus prise lors des confinements. "Débordés par les objets et la maison en général, ils aimeraient retrouver de la simplicité et reprendre possession de leur intérieur tout simplement. Ils ne savent pas par quel morceau commencer. Plutôt que de gâcher du temps et de l'énergie, ils passent par moi" résume Véronique Lebon, consultante en rangement, basée à Bordères.

La technique des 7 besoins®

Auteure du livre "Le cercle vertueux du tri" aux éditions Hachette, elle utilise pour ce faire la technique des 7 besoins® qu'elle a créée. Cette dernière sert de base au tri et se décompose en 7 besoins universels :

Le besoin d’information

Le besoin d’habillement

Le besoin de nourriture

Le besoin d’entretien

Le besoin de divertissement

Lebesoin immatériel

Le besoin affectif

