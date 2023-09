Fameck : Les déchets seront mieux valorisés grâce à une nouvelle usine de traitement

Nos déchets alimentaires seront mieux traités et valorisés dans le sillon mosellan grâce à l'implantation d'une nouvelle usine de traitement. Cela concerne les déchets "non recyclables", ceux de la poubelle noire. Le plus souvent ils sont enfouis, mais cette méthode est polluante et onéreuse, un prix répercuté dans la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères.

Dès l'année prochaine, une nouvelle réglementation sur le tri des déchets à la source entre en vigueur dans le cadre de la loi AGEC (loi anti gaspillage pour une économie circulaire). C'est dans ce contexte que Suez construit une nouvelle unité de valorisation des déchets alimentaire sur son site de Fameck, pour un montant de quatre millions d'euros.

Quand le déchet devient une ressource

Cette unité va permettre d'alimenter les méthaniseurs de la région, en circuit court. Nos poubelles passeront dans un biodéconditionneur, une machine qui sépare les biodéchets de leurs emballages, la matière organique récoltée sera ensuite broyée puis transformée en "soupe". Ce liquide permettra d'alimenter les usines de méthanisation de la région qui produisent du biocarburant. Selon Yves Schwinn, directeur d'agence collectivités Lorraine chez Suez : "Il est temps de comprendre que les biodéchets sont une ressource. Ce traitement a du sens, cela veut dire que ces déchets ne seront plus enfouis et cela coûte moins cher."

Cette nouvelle unité traitera 30 000 tonnes de déchets par an, dont 1/3 proviennent nos déchets, les 2/3 restants sont les invendus des grandes surfaces ou encore les restes alimentaires des restaurants.