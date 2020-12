Familles rurales cherche désespérément huit aides à domicile dans l'Indre

Avis à celles et ceux qui cherchent du travail : certains secteurs recrutent et peinent à trouver des candidats. C'est le cas de l'association Familles Rurales 36 qui oeuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées notamment. Elle a 8 postes à pourvoir en ce moment et elle n'a pas de candidats. "C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à recruter dans ce secteur qui est pourtant très sollicité avec la crise qu'on connaît. C'est vrai que c'est un métier exigeant, avec des horaires décalés, puisque les personnes aidées ont besoin matin midi et soir. Et ce sont des métiers peu attractifs en terme de rémunération" témoigne la directrice de Familles Rurales dans la'Indre Sarah Etiève. Le salaire de base, c'est le SMIC. "Cela bouge en fonction de l'ancienneté et de la qualification des personnels."

Sarah Etieve lance un appel sur France Bleu Berry Copier

Si vous souhaitez plus de renseignements sur l'un des huit postes à pourvoir dans l'Indre, vous pouvez contacter Sarah Etiève au 02 54 08 71 71.