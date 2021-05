Fany Ruin devient membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

Fany Ruin a été désigné pour faire partie de cette assemblée composée par des organisations professionnelles. Elle est généralement consultée avant l'adoption d'une loi. Pour la présidente de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens Picardie, "l'idée, c'est vraiment de participer, d'influencer à l'élaboration de la politique qu'elle soit économique, sociale et environnementale. Par exemple, l'aménagement des territoires, c'est un vrai sujet et Amiens en a subit les conséquences avec par exemple la perte de la capitale régionale et on sait que ça a eu un impact. Et je pense que de pouvoir influencer de bonnes ondes sur notamment l'aménagement du territoire, ça peut être important. On le voit, l'attractivité d'un territoire est lié aussi à sa capacité de se déplacer. C'est pour ça aussi que je défends le barreau Creil-Roissy parce qu'il y a un vrai lien entre le développement économique d'un territoire et sa proximité avec Paris en temps et la capacité de se déplacer."'

Fany Ruin rappelle aussi qu'à la veille de la réouverture des terrasses et des commerces dits non essentiels, les commerçant ont hâte de travailler. Ils espèrent pouvoir décaler la date des soldes prévus du 23 juin au 20 juillet. "Parce que c'est vrai, notamment par rapport aux vêtements, qu'il va falloir écouler les stocks avant de les solder. J'invite aussi les commerçants à consulter le protocole des restaurateurs et des commerces sur ce lien." Les commerçants y trouveront le protocole sanitaire à mettre en place et les possibilités d'aides auxquelles ils peuvent avoir droit. Et puis le numéro de la chambre c'est le 03 22 82 22 22.

La CCI se mobilise - CCI