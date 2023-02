Farine, beurre et sucre en hausse : la facture plus salée pour fabriquer les bugnes cette année

France bleu publiece lundi matin, comme chaque mois, son étude sur l'évolution du prix du panier moyen des français avec 37 produits passés au scanner (en partenariat avec NielsenIQ). Dans la Loire, le panier France Bleu est plutôt dans la moyenne haute par rapport aux autres départements : 108 €. C'est 2,30 € de plus que le mois dernier. Et sur le podium des produits qui ont le plus augmenté : le kilo de sucre premier prix et de farine premier prix, deux ingrédients indispensables pour fabriquer LA gourmandise du moment : les bugnes.

La facture augmente aussi pour les boulangers. A Saint-Etienne, les prix pour 100g de bugnes peuvent varier, de 3,20 € à 3,90. € Chez Céline, à la boulangerie "Maison Fouillat", à Saint-Etienne, c'est 3,50 €, soit 20 centimes de plus que l'an dernier. Mais pas le choix d'augmenter les prix, explique la boulangère : "le prix du beurre et des oeufs a doublé. Au plus bas, il y a à peu près un an et demi, on devait être aux alentours de 80 € le gros cube de 25 kilos de beurre. Maintenant, on est plus à 200 €".

A la boulangerie La Diligence, près de la place du peuple à Saint-Etienne, c'est la même situation. Le sachet de 100g coûte aussi 3,50 € et c'est aussi environ 20 centimes de plus qu'en 2022. Une augmentation qui a permis à Évelyne, la co-gérante, d'absorber une partie de la flambée des prix de l'énergie. Et globalement, les clients comprennent, même s'ils achètent "peut être 150g de bugnes au lieu de 200g, par exemple", estime la boulangère.