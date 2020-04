Fatalistes, les retraités se préparent à un confinement rallongé pour eux

Les retraités, actifs ou non, s'attendent à devoir rester chez eux encore plus longtemps que les autres. Et même après le déconfinement, leurs loisirs s'annoncent très perturbés.

Confinés, mais loin d'être libérés, délivrés. Quand l'heure du déconfinement sonnera, les retraités seront certainement les dernières à pouvoir aller se promener librement. Devant la commission des lois du Sénat mercredi, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a précisé que 18 millions de personnes sont concernées par un probable confinement prolongé, malgré le ralentissement de l'épidémie de Coronavirus.

Les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans, les malades de longue durée, et celles présentant des insuffisances cardiaques ou respiratoires, notamment. Il y a aussi des sujets plus jeunes, mais obèses. Selon le médecin, il s'agit des personnes qui seront toujours à risque "de développer une forme grave" après le 11 mai, date probable du déconfinement.

Cette possibilité de rallonge ne réjouit pas certains seniors, qui se sentent en pleine santé. D’autres comprennent plus volontiers, alors qu'ils font déjà attention à sortir le moins possible aujourd'hui.

Déconfinement ou pas, les parties de cartes seront perturbées

Mais il est certain que le temps commence à être long, pour les retraités actifs qui aiment partir en voyage, ou qui ont l’habitude de multiplier les activités, ou de partager des repas avec les clubs des aînés près de chez eux.

De toute façon, on ne peut pas se mettre à un mètre d'écart pour jouer aux cartes

A Muret (Haute-Garonne), au sud de Toulouse, Maury Loze est fataliste. Elle préside le Club du Temps Libre : une centaine d’adhérents, de 65 à 80 ans. Elle sait bien que ce confinement va durer, et que l’activité des seniors va en prendre un coup pour un bon moment, même après le déconfinement.

"On joue aux cartes, j'organise des lotos, des repas, qu'on ne pourra pas faire dans l'immédiat. Mais on se retrouvera bientôt, avec un grand plaisir. On fera peut-être de grosses fêtes, et un gros resto !" espère la retraitée de 76 ans.

Mais pour l'instant, "on ne peut pas faire autrement" estime Maury Loze, qui sait bien que les activités du club seront bouleversées pour longtemps. "On ne pourra pas se mettre à un mètre d'écart, pour jouer aux cartes, c'est pas possible. Donc on va attendre : mai, juin... Il vaut mieux être patient".