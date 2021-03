A Allenjoie, Faurecia fait construire l'usine de référence en terme de digitalisation

15 ans que Faurecia n'avait pas construit une usine entièrement neuve en France. Et cette construction émerge sur la zone économique de Technoland 2 entre Allenjoie et Brognard dans le Pays de Montbéliard.

"Le dernier site qu'on avait construit est celui de Caligny dans l'Orne, il y a une quinzaine d'années. Pour le groupe Faurecia, construire une usine est quelque chose d'unique", explique Philippe Lallemand, directeur de la transformation Faurecia Clean Mobility.

"Une usine qui sera la référence en terme de digitalisation", explique Philippe Lallemand de Faurecia

Une usine 4.0 entièrement digitalisée de 22 000 m2 pour un coût total de 40 millions d'€ (avec aménagements extérieurs et voiries). "Nous allons bénéficier de toutes les possibilités que nous offrent la digitalisation. Notre objectif est d'être la référence dans le domaine", ajoute Philippe Lallemand

Didier Klein, PDG de la SEM PMIE et Philippe Lallemand, directeur de la transformation chez Faurecia © Radio France - Christophe Beck

Le bâtiment de bois (du Jura) et de métal émerge sur les hauteurs de Technoland 2 sur un terrain de 7,7 hectares qui surplombe la plaine d'Etupes. "Un site exceptionnel. D'abord par ses accès : autoroute A36, proximité gare TGV et aéroport. Mais aussi pour cet environnement excpetionnel de Technoland qui correspond à nos standards des usine 4.0", conclut Philippe Lallemand.

Un chantier mené tambour battant, en moins de dix mois. "Nous avons démarré le chantier le 5 octobre 2020. Et nous allons remettre les premières surfaces à l'industriel fin mai 2021. Un délai très court qui est un véritable challenge", explique Baptiste Vautherin, patron du cabinet BEJ qui pilote ce chantier. "90% du montant des travaux est réalisé par des entreprises de Bourgogne Franche-Comté. Ce qui prouve que les compétences de construction sont présentes sur le territoire".

"Ma précédente expérience était en Chine. Eh bien, on ne fait pas mieux là-bas"

La société d'économie mixte Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprise porte le projet avec ses partenaires que sont le groupe Sédia, Batifranc, la Banque des Territoires et le groupe Faurecia qui sera locataire du complexe industriel. "La construction du bâtiment se chiffre à 24 millions d'€. Avec les accès et aménagements, on monte à 32 millions d'€. Au total, l'enveloppe pourrait approcher les 40 millions d'€. Pour la société d'économie, c'est un projet unique qui nous permettra peut-être d'engager d'autres projets", explique Didier Klein, le PDG de la SEM PMIE.

La nouvelle usine devrait démarrer sa production au mois d'août prochain. Dans un premier temps, elle va reprendre les productions d'échappement du vieux site de Mandeure. Mais à terme, elle pourrait y accueillir des systèmes à hydrogène. Pour l'instant, rien n'est arrêté sur ce point. Silence radio !

Un bâtiment de 22 000 m2 posé sur un terrain de 7,7 hectares entre Allenjoie, Dambenois et Brognard © Radio France - Christophe Beck

