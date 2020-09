Faurecia, Alstom... quels sont les projets hydrogène pour le Nord Franche-Comté ?

Le programme de soutien à la filière hydrogène, annoncé la semaine dernière lors de l'allocution du Premier Ministre sur le plan de relance, doit été précisé ce mardi par le Ministre de l'économie Bruno Lemaire et par Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique : 2 milliards d'euros vont être débloqués pour une nouvelle filière hydrogène, plus propre. Ce sont même plus de 7 milliards d'euros qui seront investis d'ici 10 ans.

7 milliards sur 10 ans en France

L'hydrogène serait l'énergie du futur, le carburant de l'avenir. Pour schématiser, il pourrait à terme permettre de remplacer les véhicules à essence, par des véhicules qui ne rejetteraient que de l'eau. Mais pour y parvenir il faut de l'argent. L'enveloppe devrait ainsi aller au soutien à la recherche et au développement, ainsi qu'aux projets des industriels français. Dans le Nord Franche Comté, voici les projets qui existent déjà.

60 emplois créés chez Faurecia à Bavans

A Bavans, l'équipemetier Faurecia vient de finir de construire son centre mondial d'expertise avec un centre de recherche et développement sur les réservoirs à hydrogène : 60 emplois ont été créés. Il y a également sur place un site de production chargé de fabriquer ces réservoirs à hydrogène, car l'équipementier a décroché un contrat pour équiper 1.600 camions de la marque coréenne Hyundai. Un deuxième constructeur a également signé, même si on ne connait pas encore son nom.

Projet de locomotive à hydrogène chez Alstom

D'autres projets industriels pourraient également bientôt voir le jour, comme le projet USTHY. Cet institut ambitionne d'être le centre national d'essai des réservoirs à hydrogène qui seraient développés par les industriels, pour voir s'ils peuvent fonctionner sans danger. Cet institut doit s'implanter sur l'aéroparc de Fontaine. Le permis de construire vient d'être déposé.

Il y a également un projet sur Alstom Belfort, pour développer une locomotive de fret à hydrogène. Ce projet n'en est qu'à ses débuts, la phase de recherche et développement, mais l'entreprise y réfléchit. Henri Poupard Lafarge, le PDG d'Alstom, a même déclaré que si il devait fabriquer ces locomotives, la technologie serait intégrée dans l'usine de Belfort.