Faurecia annonce 300 créations de postes sur sa plateforme d'Allenjoie

Faurecia promet un investissement de 165 millions d'euros et la création de 300 emplois "hautement qualifiés" sur sa nouvelle plateforme 4.0 d'Allenjoie, dans le pays de Montbéliard. L'équipementier automobile va y regrouper ses activités et l'annonce dans un communiqué, le vendredi 19 mars.

L'équipementier automobile Faurecia va regrouper les activités de ses sites de Beaulieu-Mandeure (échappement) et Montbéliard (sièges auto) sur sa nouvelle plateforme d'Allenjoie, dans le pays de Montbéliard (Doubs). "Ce site, qui emploiera à terme plus de 1.000 personnes, assurera la production de sièges, de solutions sophistiquées de réduction des émissions et de systèmes de stockage d'hydrogène", précise Faurecia dans un communiqué en date du vendredi 19 mars. 300 emplois "hautement qualifiés" doivent être créés, pour un investissement total de 165 millions d'euros.

Un transfert prévu entre l'été 2021 et 2022

Nous vous présentions le 15 mars dernier le chantier de construction de cette plateforme 4.0, d'un coût de 40 millions d'euros. Outre les sièges et les systèmes de réduction d'émissions, une troisième usine fabriquera des systèmes de stockage d'hydrogène, une technologie dans laquelle l'équipementier a multiplié les investissements.

Le transfert des deux sites de Beaulieu-Mandeure et Montbéliard, soit 700 emplois au total, est prévu entre l'été 2021 et 2022. Une décision saluée par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, "c'est une démonstration éclatante du dynamisme de notre filière automobile, et de l'attractivité industrielle très forte du territoire de Nord Franche-Comté". "Ce projet vient s'appuyer sur les compétences de la région de Belfort-Montbéliard et sa vallée de l'Energie comme pôle d'excellence en matière d'hydrogène", poursuit le ministre. "Je suis donc très heureux que France Relance puisse accompagner cet investissement majeur".

La CFDT et la CGT du site Faurecia de Beaulieu-Mandeure "pas au courant"

Faurecia a également reçu 1,5 million d'euros de la part de la région Bourgogne Franche-Comté pour sa nouvelle usine de réservoirs. Pour le patron du groupe Patrick Koller, "cet investissement majeur démontre, qu'ensemble avec les pouvoirs publics, nous pouvons trouver en France des solutions industrielles répondant aux enjeux stratégiques de compétitivité, de préservation de l'environnement et de création d'emplois".

Contactés ce samedi 20 mars, les syndicats CFDT et CGT des sites de Beaulieu-Mandeure affirmaient "ne pas être au courant" de ce projet de regroupement porté par Faurecia.

Avec AFP