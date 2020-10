Faurecia mise sur le Pays de Montbéliard pour ses réservoirs à hydrogène

Bavans, dans le Pays de Montbéliard, devient capitale du stockage de l'hydrogène. Avec un équipement unique en Europe : le centre d'expertise mondial dédié aux réservoirs à hydrogène, inauguré, ce mardi par l'équipementier automobile Faurecia.

Ce centre d'expertise aura coûté 25 millions d'€. Il emploie une soixantaine d'ingénieurs pour développer les systèmes de stockage à hydrogène légers qui équiperont demain les voitures, camions, trains ou tout autre véhicule doté d'un moteur à hydrogène.

Bavans devient notre centre de gravité pour le stockage de l'hydrogène

"On inaugure un centre de test qui est le premier en Europe en matière de qualité et de technicité", explique Patrick Koller, directeur général du groupe Faurecia. "C'est un équipement de conception inédite, puisque les moyens d'essais sont installés dans des conteneurs maritimes qui s'arriment au bâtiment. Ce qui nous permet d'avoir une très grande flexibilité de tests. On peut changer de conteneurs et tester tout ce que l'on souhaite". Faurecia veut faire de ce modèle de Bavans un standard international qu'il reproduira dans ses différents centres.

Patrick Koller, le directeur général de Faurecia, s'entretient avec la présidente de région © Radio France - Christophe Beck

Ce centre d'expertise va développer des matériaux innovants, intégrant l'intelligence artificielle pour accroître la sécurité et la durabilité de ces outils de stockage. Il y a aussi un enjeu d'économie circulaire car les réservoirs à hydrogène auront une durée de vie supérieure aux véhicules qu'ils équiperont.

Une production en grande série à Etupes

Ces réservoirs conçus et développés à Bavans seront ensuite en partie produits juste à coté dans la nouvelle usine que l'équipementier va construire sur la zone économique de Technoland 2. "Nous avons décidé d'étendre cette activité réservoir à la production grande série dans une nouvelle usine que nous allons construire à Etupes. Un investissement de 50 millions d'€ pour une usine très digitalisée et totalement neutre en CO2". Les premiers réservoirs seront fabriqués début 2023. Auparavant, la nouvelle installation accueillera les lignes d'échappement en provenance de la vieille usine de Beaulieu Mandeure, juste à cote.

Christophe Gaussin présente le véhicule équipé d'un système à hydrogène par Faurecia - DR

Premier client local des réservoirs à hydrogène de Faurecia, l'entreprise Gaussin d'Héricourt qui produit des véhicules de transports pour la logistique (50 000 véhicules à travers le monde dans les ports, les aéroports, mais aussi sur les plateformes de grands noms de la distribution comme UPS, Ikéa, Carrefour, Amazon).

200 000 véhicules à hydrogène produit par Gaussin dans les dix ans

Gaussin a fait appel à Faurecia pour équiper ses véhicules autonomes de systèmes à hydrogène. "On est très heureux de ce partenariat local qui nous permettra d'exporter nos produits français à l'étranger", explique Christophe Gaussin, le PDG du groupe. Gaussin ambitionne de produire dans les 10 ans quelques 200 000 véhicules de transports.