Faut-il accueillir moins de touristes en Vaucluse ?

Comment rendre le tourisme en Vaucluse plus respectueux de l'environnement ? Les acteurs du secteur dans le département viennent de créer un "Club du tourisme responsable" dont la première réunion de travail s'est réunie mi-janvier. L'idée, portée par l'agence de départementale de développement touristique Vaucluse Provence Attractivité (VPA), est de concevoir un "plan de transition touristique en Vaucluse", pour adapter le tourisme aux enjeux climatiques, et notamment aux tensions l'été sur la ressource en eau.

ⓘ Publicité

L'une des solutions avancées est d'accueillir moins de touristes en Vaucluse l'été, période où ils sont déjà très nombreux et où la tension sur les ressources est la plus forte. L'office de tourisme du Grand Avignon a par exemple axé sa dernière campagne de communication sur l'automne. "On dit aux gens : venez sur d'autres périodes de l'années, explique Claire Prost, la directrice. Parce que l'été, on a déjà les problématiques des accès limités aux massifs forestiers, de l'eau ,de la chaleur qu'on ne rencontre pas au printemps à l'automne."

L'agence Vaucluse Provence Attractivité affirme aussi ne plus vouloir de nouveaux événements en juillet ou en août. "C'est le fameux ne pas faire plus mais faire mieux. On ne veut pas d'un tourisme de masse et on ne travaille plus le marché asiatique par exemple", explique Cathy Fermanian, la directrice de VPA. qui préfère développer le vélo, la randonnée ou la gastronomie. Les publicités pour la navigation sur la Sorgue, qui a atteint un niveau historiquement bas l'été dernier , sont également proscrites.

Mais le président de VPA et maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, Pierre Gonzalves, veut aller encore plus loin. "Il faut agir sur les locations meublées qui se développent de manière incroyable et sur le stationnement, estime-t-il. Des villes comme Barcelone ou Venise ont installé des quotas à l'entrée. On n'en est pas là mais la capacité d'accueil et d'acceptabilité peut être dépassée." Et il promet de prendre des mesures d'ici l'été pour l'Isle-sur-la-Sorgue.