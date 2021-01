La tradition chrétienne veut qu'on ne mange la galette qu'à partir de l'Épiphanie, le 6 janvier, mais une réforme a transféré cette date au premier dimanche après le nouvel an, un usage que les Clermontois se sont empressés de suivre ce dimanche.

Faut-il attendre le 6 janvier pour manger la galette ? À Clermont-Ferrand, on ne s'est pas posé la question

6 janvier ou premier dimanche après le nouvel an ? À quelle date faut-il manger la galette des rois ? Une réforme a tranché en 1802 en faveur de la seconde option, donc du deuxième dimanche après Noël. Le 6 janvier, soit douze jours après la mort de Jésus Christ, date à laquelle la religion catholique veut que l'on célèbre l'Éphiphanie, tombait trop souvent en milieu de semaine.

A la boulangerie Tamisier les galettes se vendent comme des petits pains ce dimanche. Copier

À Clermont-Ferrand, on s'y est en tout cas mis dès ce week-end. À la boulangerie Tamisier, des galettes sont dans le présentoir depuis ce samedi et les ventes sont très bien parties, "surtout ce dimanche, on a tout écoulé dans la matinée", se réjouit Nathalie Tamisier, qui gère l'établissement avec son mari.

Des galettes en vente jusqu'à fin janvier

Dans cette boulangerie on ne trouve plus de galettes à partir de fin janvier, "même pas sur commande, on respecte la tradition" assure la gérante. © Radio France - Théophile Vareille

Jean-Maurice est venu acheter sa première galette de l'année. Inconditionnel de la frangipane, il assure en manger "jusqu'à ne plus en trouver, soit vers fin février". Cette année, il tenait encore plus particulièrement à honorer cette tradition : "Ça rassemble, c'est convivial, je pense qu'en ce moment on en a particulièrement besoin."

Nathalie Tamisier explique d'ailleurs avoir adapté son offre au contexte sanitaire cette année : "On ne fait presque aucune galette pour plus de six personnes, il y a moins de rassemblements familiaux." La boulangère espère que la galette va continuer à bien se vendre, elle craint que le télétravail ne lui coûte des clients, qui en achètent habituellement pour la déguster entre collègues.