Faut-il classer prioritaires les métiers de l'alimentaire pour éviter une pénurie dans les supermarchés ?

Les transporteurs routiers du secteur de l'alimentaire s'inquiètent des conséquences de la pénurie de carburant. Au Pontet (Vaucluse), le groupe Dispam transporte des denrées alimentaires en camions frigorifiques. Le groupe fait rouler une centaine de camions chaque jour vers ses dépôts de Rouen, de l'Ile de France ou de Nancy. 10.000 litres de gazole quotidiens sont nécessaires. Le réapprovisionnement des cuves de gazole devient délicat.

ⓘ Publicité

Le directeur des moyens du groupe Dispam demande donc à ses chauffeurs de faire eux-mêmes le plein sur la route, ce qui modifie les délais de livraisons des supermarchés et donc des consommateurs. Le directeur des moyens du groupe Dispam suggère d'élargir la liste des métiers prioritaires à ceux de l'alimentaire. Sinon il redoute une pénurie d'approvisionnement des supermarchés.

Les yaourts ne vont pas tout seuls dans les rayons avec leurs petites papattes

Le directeur des moyens du groupe de transport alimentaire Dispam au Pontet, Jérémie Goutchtat, explqiue que "les pompiers, la police, les médecins, le personnel soignant doit évidemment être prioritaire mais j'aimerais que toute la filière alimentaire en France, les transporteurs et les industriels, puissent faire partie des personnels et secteurs prioritaires pour faire le plein et venir travailler. Votre yaourt ou votre jambon ne viennent pas tout seuls avec leurs petites papattes dans leurs magasin !"

loading