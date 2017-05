Faut-il déclarer le prêt fait à un ami ?

Faut-il déclarer au fisc le prêt que vous avez consenti à un ami ?

En fait cela dépend du montant du prêt en question. S'il est inférieur à 760 euros, vous n'avez pas besoin de le déclarer aux services fiscaux. En revanche les obligations changent au dessus de ce seuil de 760 euros... Dans ce cas, il faut le déclarer et c'est l'emprunteur qui en est chargé. Il existe d'ailleurs un imprimé fiscal facile à trouver sur internet. Outre l'identité du prêteur et de l'emprunteur, on vous demande la date à laquelle le prêt est accordé, son montant, sa durée et le taux d'intérêt. Et il y a un tableau d'amortissement sur vingt ans maximum à remplir... Cet imprimé une fois rempli doit être renvoyé en même temps que votre déclaration de revenus, au printemps. Et s'il y a des intérêts, ils devront être ajoutés à ces revenus pour être taxés.

Faut-il en plus enregistrer ce prêt ?

Quelque soit le montant prêté ou emprunté c'est à vous de choisir si vous voulez enregistrer le prêt ou pas. Pour ce faire, vous devez soit vous adresser à un notaire et vous aurez un acte authentique soit directement au service des enregistrements qui dépend du fisc. Il s'agit alors d'un acte sous seing privé. Dans les deux cas, cela vous coûtera 125 euros. L'enregistrement permet de fixer la date du prêt auprès de tiers. C'est utile parce que cela peut servir de preuve si vous avez à faire à un mauvais payeur quand vous avez prêté de l'argent. Mais aussi en cas de succession. La dette est transmise aux héritiers... Et si vous êtes redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune, le fisc ajoutera le montant que vous avez prêté à votre patrimoine imposable. Dans l'autre sens, si vous êtes l'emprunteur, il retirera votre dette.

Ces règles s'appliquent-elles entre membres d'une même famille ?

Absolument. Il vaut mieux déclarer un prêt entre membres d'une même famille auprès du fisc. A défaut son montant pourrait être considéré comme un don que vous avez voulu soustraire à la taxation. Il faudra en plus qu'il respecte certaines règles. Comme par exemple le fait que la personne qui en a bénéficié avait vraiment besoin d'argent à ce moment-là, que le prêt était à la mesure de vos moyens, qu'il y avait bien un taux d'intérêt, une durée etc... Si ce n'est pas le cas, le fisc considère qu'il s'agit d'une donation déguisée et il prendra sa part...

Dominique Esway