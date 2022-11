Faut-il éteindre les décos de Noël pour faire des économies ? "Hors de question", répond la maire d'Apt

Les rues d'Apt scintilleront bien, à nouveau, cet hiver ! Malgré la flambée des coûts de l'énergie, la maire tient à faire briller les illuminations à l'approche des fêtes de fin d'année. "C'est Noël quand même, lance Véronique Arnaud-Deloy, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin. Nous sortons de deux années de crise sanitaire. Nous avons la guerre à la porte aux portes de l'Europe, une crise énergétique européenne sans précédent, l'inflation... Donc pour moi, Noël est incontournable. Il faut que nous puissions continuer à vivre".

"On est tous concernés par la sobriété énergétique et tous engagés, insiste Véronique Arnaud-Deloy. Donc j'ai choisi de diminuer la période d'allumage aux heures de fréquentation des lieux publics, entre 17h30-22h et les illuminations seront éteintes au 3 janvier, contre fin janvier habituellement". Cette baisse de la durée d'allumage des illuminations permet même à la commune de faire des économies par rapport à 2021 !

Un coût des illuminations de Noël en baisse à Apt

L'an dernier, les illuminations sur 59 jours avaient consommé 3.287 kilowatts, ce qui avait coûté 986 euros, détaille la maire. Et cette année, les décorations ne seront plus allumées que 33 jours, ce qui représente 1.380 kilowatts et un coût total de 414 euros. "Soit une baisse de 58% par rapport à l'hiver dernier", se félicite Véronique Arnaud-Deloy, qui précise que les illuminations restent au même prix, car le contrat avait été signé sur trois ans.

Les illuminations d'Apt seront lancées ce samedi 3 décembre à Apt, place Gabriel Péri.