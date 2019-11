Faut-il mentionner son handicap sur son CV ?

La 23eme semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées veut casser les préjugés sur les handicapes et l'emploi. Le taux de chômage des personnes handicapées et de 19% contre 9% pour le reste de la population.

Département Vaucluse, France

C'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Comme chaque année depuis 23 ans, cette semaine veut faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur l'emploi et les handicaps. A Cavaillon, mardi matin, des demandeurs d'emplois handicapés démarchent les entreprises pour obtenir des offres d'emplois ou de stages. A Avignon, la mission locale jeunes présente les métiers de l'accompagnement au handicap.

Les demandeurs d'emplois de Vaucluse sont partagés sur la mention de leur handicap sur leur CV. Kim se déplace avec difficulté mais elle ne le mentionne pas : "je me suis dis que ça peut être discriminant et que mon CV pourrait passer à la trappe malgré mes diplômes. Si on me pose la question en entretien, je défend mas situation en disant que je cherche une emploi comme tout le monde même si je n'a pas besoin d’aménagement de poste"

Laetitia avait commencé par taire son handicap avant de confier qu'elle souffre d'une paralysie du côté droit : "je ne le disais pas parce que j'avais peur qu'on me juge par rapport à mon handicap. Mais après j'étais au pied du mur dans les entretiens alors j'ai j'ai fini par l'écrire dans mon CV. Je trouve important qu'on puisse être au courant dès le départ pour m'accepter avec mon petit handicap. Mais il y a aussi eu des refus. on m'a dit que ça va pas être possible d'aménager le véhicule pour vous donc on va pas vous prendre mais là au moins, c'est clair."

Hamza n'écrit pas sur son CV que ses jambes sont paralysés. Il "attend d'être en face de l'employeur mais au téléphone je me renseigne sur l'accessibilité des locaux et l'employeur va se rendre compte que je suis en fauteuil roulant. Ca devrait ne devrait pas être un frein".

A Pôle Emploi, David est à l'accueil du public. Pour cet employé handicapé après un accident du travail, il fallait un poste sans station statique débout ou assis. Il a trouvé malgré son handicap le poste adapté: "je suis en perpétuel mouvement à l'accueil entre les bureaux et le public. Lorsque la douleur devient insupportable, je fais coïncider ma pause pour me relâcher. Je demande 10 mn et après le travail, je m'attarde pour remercier les collègues qui m'ont aidé."

La loi prévoit de recruter 6% de salariés handicapés dans une entreprise. Un refus à cause du handicap est une discrimination passible de sanction. Le taux de chômage des personnes handicapées et de 19% contre 9% pour le reste de la population.