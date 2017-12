Faut-il régionaliser le Port de Bordeaux ?

Par Stéphane Hiscock, France Bleu Gironde et France Bleu La Rochelle

Les parlementaires girondins Nathalie Delattre et Benoît Simian plaident pour une régionalisation des ports de Bordeaux et de La Rochelle. Objectif : relancer l'activité portuaire et irriguer "l'hinterland" de la Nouvelle Aquitaine.