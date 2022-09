Faut-il réguler le tourisme dans les gorges de l'Ardèche ?

Le maire de Saint-Gervais-les-Bains sur la commune de laquelle se trouve le Mont-Blanc vient d'écrire à Emmanuel Macron pour lui demander que l'Etat mette des garde-fous au tourisme de masse. Il demande que l'Etat régule la fréquentation de certains sites. Jean-Marc Peillex se bat depuis longtemps pour tenter de mieux gérer l'afflux de touristes sur les pentes du Mont-Blanc. Mais cette fois-ci dans son courrier il cite plusieurs endroits très fréquentés dont les falaises d'Etretat ou encore les gorges de l'Ardèche.

Il aurait pu au moins nous appeler. Pascal Bonnetain, président du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche.

Le courrier a été moyennement apprécié par le président du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche. Pascal Bonnetain remet en cause la notion même de sur fréquentation des gorges. Il estime que depuis des dizaines d'années on a su ici mieux gérer l'afflux de touristes durant les mois d'été. Et le travail continue avec les loueurs de canoës pour par exemple mieux étaler les départs. Il faut désormais réserver sa place si on veut faire une halte le soir à l'un des deux bivouacs Gault ou Gournier. Et s'il y a trop de monde, les réservations sont stoppées.

La sécheresse de l'été rebat les cartes

Ce n'est pas la première fois que la surfréquentation des gorges est dénoncée. Cet été une artiste a publié une photo avec la technique du "timelaps" : une superposition de photos prises toutes au même endroit en l'occurrence devant le pont d'Arc pour montrer le nombre de canoës qui passent en une journée. Une autre vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux : on y voit un embouteillage de canoës juste avant le passage d'une passe à canoës sur l'Ardèche en amont des gorges. A chaque fois il s'agit de dénoncer la surfréquentation des gorges.

Après la très forte sécheresse de cet été, des voix s'élèvent pour se demander si l'augmentation du nombre de touristes pour cette saison 2022 en Ardèche est une si bonne nouvelle que ça.