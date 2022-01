Faut-il réquisitionner l'armée pour faire face à la grève des poubelles à Marseille ?

Troisième grève des poubelles depuis septembre, à Marseille. Sébastien Barles l'avoue. La pression de la population sur les élus est énorme et avec le terrible coup de mistral qui souffle jusqu'à jeudi, il faut agir en urgence, pour l'adjoint au maire de Marseille, en charge de la transition écologique. "Le préfet est le garant de l'ordre public. Je lui demande de réquisitionner l'armée pour venir à bout des tonnes de déchets qui jonchent le sol. C'est une urgence avec le vent qui se lève. Sinon, nous allons revivre un écocide, une marée de plastique comme en octobre dernier".

Et quand on lui demande si ce n'est pas casser une grève, l'élu écologiste répond : "Il ne s'agit pas de casser une grève. Il s'agit de réparer les conséquences de la grève qui a commencé le 18 janvier".

L'armée est intervenue à deux reprises lors d'un conflit des poubelles à Marseille

Par deux fois, l'armée est venue "nettoyer" Marseille. La première fois, c'était en 1999 dans les quartiers Nord à la demande de Jean-Claude Gaudin. Et puis en 2010, 150 personnes ont enlevé les montagnes de déchets dans des bennes de la légion étrangère et du génie de l'aviation militaire. Du personnel de la légion étrangère et de la sécurité civile de Brignole ont bien été réquisitionnés par le préfet de l'époque Michel Sappin qui se justifiait ainsi : "C'est un problème de sécurité publique, de risque sanitaire pour la population... les enfants qui passent devant, et puis surtout le risque incendie. Imaginez qu'un immeuble prenne feu avec des morts à l'intérieur !"

Douze ans plus tard, les risques sont les mêmes. Ce samedi soir, une marseillaise filme l'intervention des pompiers un feu de poubelles impressionnant , au pied de son immeuble aux Chartreux dans le 4e arrondissement de Marseille.