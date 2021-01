Faut-il succomber à la tentation des forfaits 5G ?

Alors que la 5G a été lancée à Montpellier et dans plusieurs communes limitrophes, comment s'y retrouver dans les différentes offres ? Et quels sont les pièges à éviter ?

C'est une technologie qui a fait grand bruit avant de devenir une réalité. La 5G irrigue depuis mi-décembre les villes de Montpellier, Juvignac, Castelnau-le-Lez et Grabels entre autres. Sur les panneaux publicitaires fleurissent désormais des appels alléchants à changer de forfaits. Alors, faut-il sauter le pas de la 5G ?

Avant de se poser cette question, il faut au préalable s'assurer que le territoire sur lequel on vit est couvert par la 5G. Pour ce faire, les quatre principaux opérateurs (Orange, Bouygues, SFR, et Free) ont créé des cartes interactives. Il faut ensuite s'équiper d'un téléphone compatible avec la 5G, ce qui est le cas d'une grande majorité des smartphones actuellement sur le marché. Vient enfin le choix du forfait. Avec un grand écart : de 19,99 euros pour le plus abordable à 80 euros par mois (la première année) pour le plus complet.

Comparer les débits

Difficulté supplémentaire, toutes les 5G ne se valent pas. Comme l'a constaté Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV :

"Vous avez des opérateurs qui distribuent la 5G avec des fréquences différentes, ce qui influe sur le débit internet."

Si ces fréquences sont importantes à prendre en compte, rappelle Claude Gaubert, porte-parole de l'UFC - Que choisir à Montpellier, il faut surtout se soucier du débit. Autrement dit, de la quantité de données reçues par le téléphone. En attendant d'y voir plus clair, le bénévole de l'association de consommateurs invite donc à la prudence :

Il est urgent d'attendre

Pour faire le tri entre les offres, Olivier Gayraud, recommande aux particuliers de prendre le temps de démarcher les opérateurs, même si ces derniers se montrent peu loquaces :

"Avant de souscrire un forfait 5G il faut interroger l'opérateur sur le début auquel je pourrai prétendre. Et là, c'est un chemin de croix qui commence. parce que la communication des opérateurs sur les débit est extrêmement timide."

Pour demander plus de transparence, l'UFC-Que choisir a saisi l'Arcep, l'autorité régulatrice des télécommunications, pour demander que les opérateurs affichent les débits effectifs permis par leurs forfaits.

Les deux associations de consommateurs s'accordent sur un point : si la 5G aura des bienfaits dans le domaine médial par exemple, il faut en revanche interroger ses besoins et attentes pour un usage particulier.