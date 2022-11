"Faut se dépêcher pour Noël" : la saison des marchés au gras est lancée en Dordogne

La course aux foies est officiellement lancée. Le tout premier marché au gras de Périgueux s'est ouvert ce samedi matin place Saint Louis, avec une petite dizaine de producteurs venus des quatre coins du département. A partir d'aujourd'hui, le marché sera là tous les mercredis et samedis jusqu'à mars avec des foies gras, des rillettes, gésiers, cœurs de canards, magrets fourrés, carcasses et grillons.

On pense déjà à Noël

Noël est dans sept semaines, et pourtant cette année, les acheteurs s'y prennent tôt. Jean-Claude et Claudette ont passé commande fin octobre. 50 magrets, 14 foies gras, qu'ils viendront récupérer mi-décembre avant de redistribuer les paquets aux amis. "Faut se dépêcher pour Noël. Avec tout ce qu'on voit, je préfère m'y prendre très tôt, comme ça je serai sûre de les avoir", sourit Claudette, sa liste dans la main.

La grippe aviaire a fait des ravages, et selon l'interprofession, il y aura un tiers de production en moins sur les étals en France cette année. Alors certains achètent déjà, congèlent et prépareront plus tard. Les autres commandent, mais les carnets des producteurs sont déjà presque pleins.

Les prix sont plus élevés

Yannick lui aussi s'y prend beaucoup plus tôt que d'habitude. Il a pris un foie à faire en terrine et des magrets, qu'il va congeler avant les fêtes. Et ce n'est pas une surprise, cette année, il faut mettre la main au porte-monnaie, plus que d'habitude. Il faut compter de 47 à 50 euros pour un kilo de foie frais, 22 euros pour du magret.

Sur l'étal de Fabrice Gay, le foie affiche 48 euros, c'est trois euros de plus que l'an dernier. Et l'éleveur à Beauregard et Bassac à côté de Vergt, n'avait jamais vu ça : les clients sont déjà là, ils font des stocks. "C'est vrai que ça va être tendu reconnaît le producteur. Il n'y a pas de canard, donc pas de marchandise." Lui n'a pas eu à abattre ses animaux, mais c'est devenu difficile de trouver des canetons. Pour l'instant ça va, c'est le début, mais il sait que certains de ses collègues ne pourront pas venir au marché comme ils en ont l'habitude, par manque de marchandise.