Faute de commandes de masques de l'Etat, Paul Boyé renonce à agrandir son site en Haute-Garonne

C'était une des entreprises du coin en première ligne pour cette crise du coronavirus : le fabricant de tenues de sécurité Paul Boyé, basé en Haute-Garonne, avait relancé sa production de masques. Il voulait même agrandir son site de Labarthe-sur-Lèze, mais le projet a fait long feu apprend-on ce vendredi 12 juin. "L'Etat n'a pas offert suffisamment de garanties", confirme la région Occitanie. Avec des arrivages de masques venus de Chine (notamment) et une demande en baisse, l'Etat ne s'est pas engagé à en commander assez au fabricant haut-garonnais. Pourtant, le projet était bien lancé : passer de l'autre côté de la nationale 20 à Labarthe-sur-Lèze pour construire un nouveau bâtiment à Clermont le Fort. Selon la municipalité, le projet a été abandonné il y a maintenant plusieurs semaines.

Paul Boyé avait repris sa production de masques, stoppée dans les années 2000, et avait été sollicité par l'Etat face à la crise. L'entreprise produisait 12 millions de masques au plus fort de la crise, selon les propos de son patron, Jacques Boyé, invité de France Bleu Occitanie à l'époque. Il envisageait même de doubler cette production, il pensait donc à s'étendre sur ce nouveau site. Pour la commune de Clermont-le-Fort, cela aurait été synonyme d'une bonne nouvelle pour les finances, que le terrain soit vendu ou loué. Mais la municipalité serait actuellement en discussion pour l'installation d'un Lidl. Du côté de l'entreprise Paul Boyé, des investissements sont tout de même prévus, mais sur les sites existants, à Labarthe-sur-Lèze et au Vernet. La région Occitanie affirme qu'elle accompagne cette restructuration via son agence de développement Ad’Occ, "afin d’apporter un soutien à l’investissement sur ces deux sites".