Faute de personnel, le restaurant ne peut rouvrir au golf de Savenay

A la Brasserie du golf , le gérant qui a repris l'établissement de 80 couverts en avril dernier est à la recherche désespérée de trois salariés , deux en salle et un en cuisine. Hervé de Chaurand -qui gère aussi les établissements des golfs de Pornic et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie- multiplie les annonces sur les réseaux sociaux, dans les revues spécialisées, dans les agences d'intérim et à Pôle Emploi. Mais pour l'instant, il ne trouve personne. La situation est ubuesque car la clientèle est là.

Le confinement est passé par là

Sur les quatre employés du restaurant, il ne reste que l'apprentie. Les autres sont en arrêt maladie ou ont démissionné. Le confinement est passé par là et de plus en plus de salariés de la restauration ont décidé de se réorienter constate le gérant de la Brasserie du golf : "les métiers de la restauration sont chronophages, on travaille le week-end, le soir. Avec le confinement, les employés ont profité de leurs familles, de leurs soirées et ne veulent pas revenir. Je ne porte pas de jugement mais on se retrouve dans une situation ubuesque, avec une clientèle qui est présente et que l'on ne peut satisfaire car on est fermés".

Une candidate de 81 ans

Malgré toutes les annonces, pour l'instant il n'a reçu qu'un appel, plutôt inattendu, celui d'une retraitée de 81 ans de Savenay "qui s'ennuie un peu chez elle et qu'il faudrait aller chercher à son domicile car elle n'a plus de voiture" relate le restaurateur Hervé de Chaurand . Il insiste sur le fait qu'il est prêt à recruter des gens sans expérience et à les former, à condition "d'être motivé et de s'engager sur la durée". L'idée est d'ouvrir l'établissement de 80 couverts de 10 à 20 h. Il n'est pas réservé aux golfeurs et accueille des clients de l'extérieur.

Les volontaires peuvent envoyer un CV à contact@labrasseriedugolf.com ou appeler Hervé de Chaurand au 06 15 12 01 86 .