Faute de remontées mécaniques, moins de réservations dans les stations iséroises

Les vacances de Noël représentent 20% du chiffre d'affaire des stations iséroises, selon Isère Tourisme. Mais vous le savez, en raison du coronavirus, les remontées mécaniques restent fermées. Il est question d'une réouverture au 7 janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Difficile pour le ski alpin, véritable vitrine pour les stations.

Mais ces stations se préparent quand même à accueillir des vacanciers, même s'ils seront moins nombreux. Et elles s'adaptent, proposent de nouvelles activités pour occuper ceux et celles qui viennent. L'occasion de rappeler qu'il y a plein d'autres moyens d'apprécier la montagne. Petit tour d'horizon - non exhaustif - avec 3 stations du département.

Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors

Dans le Vercors, à l'office de tourisme de Villard/Corrençon, Fabrice Mielzarek, le nouveau directeur, annonce des taux de réservations d’hébergement bien moins importants qu'habituellement à pareille époque. "On était plutôt sur des taux de 60% à Noël et de 80% sur la semaine du Nouvel An. Cette année, on est plus proche des 35-40% sur la semaine de Noël et sur 50, 55% voire 60 si tout va bien la semaine du Nouvel An." Il espère cependant encore quelques réservations de dernière minute, avec des courts séjours pour 3-4 nuits. Une vingtaine de restaurants va proposer des repas en mode traiteur avec des commandes en "click and collect".

Comme d'autres stations, à Villard/Corrençon, on communique sur les nombreuses activités que l'on peut pratiquer. Car la montagne, ce n'est pas que les pistes que l'on descend sur des skis. Ainsi, le site nordique est ouvert. On peut faire des raquettes,il y le site de luge, deux itinéraires de ski de randi. Et des animations spéciales 'Noël" sont prévues.

Les Deux-Alpes

Aux Deux-Alpes, environ 20.000 lits "touristiques", on évoque aussi "un Noël différent et c'est très difficile avec une fréquentation largement en baisse. On atteint à peine les 30% de remplissage contre les 75 à 80", explique Eric Bouchet, le directeur de l'office de tourisme. Mais pour lui, la station bien que privée de ses remontées a une carte à jouer : "on a la chance d'avoir un opérateur des remontées mécaniques qui a fait beaucoup d'efforts et on est une rare station à proposer un domaine skiable qui est à la fois entretenu, balisé et sécurisé." Et pour savourer les joies de la descente, sans remontée, il y a le ski de rando.

"C'est vraiment l'année où on vient en montagne pour se promener à pied, faire des raquettes, découvrir le ski de rando." Eric Bouchet évoque aussi les nombreux efforts faits par les professionnels pour proposer malgré tout des activités : "il y a des espaces de luges, des espaces acrobatiques, un mini snow park, du parapente, des balades avec chiens de traîneau. Il y a une multitude de choses qui se montent. On a peu qu'ils n'aient pas le temps de tout faire !"

Les Sept-Laux

Massif de Belledonne, les Sept-Laux voient leur fréquentation au moins divisée par deux. "On a des centres de vacances qui sont fermés. On a eu une chute des réservations à l'annonce du gouvernement concernant la fermeture des remontées mécaniques. Après, elles sont reparties une fois que le gouvernement que les déplacements entre régions seraient possibles. Par contre, on reste sur quelque chose de nettement moins fort que les autres années", souligne Céline Chabert, responsable du bureau d'informations touristiques des Sept-Laux.

Aux Sept-Laux également, les "frustrés" du ski alpin auront de quoi s'occuper. "Le domaine nordique est ouvert. Ils pourront faire de la raquette, en individuel ou accompagnés puisque les professionnels peuvent encadrés un groupe de 5 personnes. Il y auar les cours de ski pour les débutants dans le jardin d'enfants, sans remontée mécanique. Il y a de l'accro-branches sur réservation, du biathlon-laser, du lancer de haches." Des activités voient le jour, comme le tir à l'arc.