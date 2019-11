Favoriser l'inclusion sociale en Corse

Le fonds social "Corsica sulidaria" a été officiellement présenté jeudi à Bastia. Acté par l'Assemblée de Corse, il permettra aux entreprises et aux particuliers de s'investir dans l'économie de la Corse à travers un mécénat collectif

Lutter pour l'inclusion sociale.

A travers ce fonds de solidarité, les entreprises et les particuliers pourront accompagner des initiatives destinées à favoriser l'inclusion sociale, et faire reculer la pauvreté et les inégalités dans de nombreux domaines tels que la mobilité, l'alimentation, la santé, le logement ou encore le handicap ou la formation

Corsica sulidaria en marche contre l'exclusion

Le conseil d'administration du fonds social est de 23 membres répartis dans 3 collèges, dont des élus territoriaux, des gérants de société et des personnalités telles que des experts.