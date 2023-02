FC Nantes : malgré la grève à la Semitan, les trams desserviront normalement la Beaujoire jeudi soir

C'est un ouf de soulagement pour tous les supporters nantais qui souhaitent se rendre en transports en commun ce jeudi au stade de la Beaujoire pour assister au 1/16 de finale de l'Europa League entre les canaris et la Juventus Turin. La Sémitan annonce ce mercredi soir que la desserte du stade sera assurée normalement par les tramways de la ligne 1.

De manière plus globale, l'appel à la grève lancé par deux syndicats, FO et la CFDT, aura des conséquences limitées sur la circulation des bus, des busway et des trams, même si la journée ne sera pas tout à fait normale.

Le détail des fréquences de passage est en ligne sur le site de la Tan ligne par ligne .

Il faudra compter sur un tram toutes les 5 à 6 minutes sur la ligne 1, un tram toutes les 6 à 8 minutes sur la ligne 2 et toutes les 7 à 8 minutes sur la ligne 3 par exemple. Busway, Chronobus, bus seront aussi moins nombreux à rouler.

Le conflit porte sur les salaires, au moment où se tiennent les négociations annuelles. La direction propose 4% de hausse, insuffisant aux yeux des syndicats qui appellent à la grève ce jeudi.