FCT à Saint-Juéry : 126 emplois menacés et toujours pas d’offre de reprise

C’est une des plus grosses entreprises de l’Albigeois et elle pourrait disparaitre. Les salariés de FCT vont manifester ce jeudi alors que personne ne s’est positionné pour reprendre leur entreprise.

Le désarroi des salariés de FCT à Saint-Juéry, tout près d’Albi. FCT comme Flow Control Technologies est une entreprise qui fabrique des vannes et des robinets pour les conduites de gaz. Actuellement l'entreprise compte 126 salariés. Et tous risquent de perdre leur emploi.

La société a été placée en redressement judiciaire fin octobre. Une décision prise par le tribunal de commerce de Paris. La fin de la période de surveillance arrive, elle est prévue le 22 avril. Et surtout, demain vendredi 13 mars, c'est la fin de la période pour le dépôt des offres de reprise. Aucun repreneur ne s'est positionné pour le moment. Et donc les salariés de FCT ont l'impression que la fin est proche. Ils vont manifester dans les rues de Saint-Juéry ce jeudi pour dire leur colère.

Une manifestation pensée comme un dernier baroud d'honneur parce que les salariés ont déjà beaucoup subi. Depuis 2012, l’entreprise change de mains tous les deux ou trois ans. Les plans sociaux s’enchainent. Les salariés de l'entreprise ont pourtant tout fait : rencontre des élus de la région, examen du dossier avec les experts de Bercy, démarchage de repreneurs potentiels. Le tout sans faire trop de vague pour ne pas effrayer les potentiels acheteurs. Mais rien.

Et la facture risque d'être très lourde prévient Laurent Marion de la CGT. "Ce serait une catastrophe. C’est une des plus grosses entreprises de l’Albigeois et en plus elle fait travailler des sous-traitants."

A cause du redressement judiciaire d'Altifort qui avait racheté FCT il y a un an, une trentaine d'entreprises sont en difficulté en France. C’est 126 emplois dans le Tarn et presque 1500 dans le toute la France.