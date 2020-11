Il faut une réouverture des commerces "dès ce week-end" pour la présidente de la CCI de la Somme

Fany Ruin, présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Somme espère qu'Emmanuel Macron va annoncer la réouverture des commerces "et ce dès ce week-end". Le président de la République devrait annoncer un allègement du confinement ce mardi soir.

"J'attends que les commerces puissent rouvrir et ce dès ce week-end pour ne pas perdre un week-end de plus avant Noël", déclare Fany Ruin, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Somme (CCI), invitée de France Bleu Picardie. Emmanuel Macron doit annoncer ce mardi soir un allègement du confinement. Elle espère aussi de la "visibilité" pour que les entreprises puissent "gérer les stocks correctement". "Il est très important qu'il y ait plus de souplesse [pour les commerçants] (...)pour éventuellement adapter les horaires, ouvrir le dimanche s'ils le souhaitent".

Un numéro pour les chefs d'entreprise en détresse

"La situation est compliquée. Pour la première fois, on est face à des commerçants qui sont en détresse. De la détresse financière mais pas que.". Elle rappelle que la CCI travaille avec Apesa. C'est une aide psychologique pour les chefs d'entreprise en détresse, joignable au 0 805 65 50 50. "Certains commerçants ont l'impression que tout s'écroule. C'est des années de travail qui s'en vont. Ce n'est pas toujours évident. Parfois on ne rentre pas dans les cases" pour recevoir des aides. Pour les commerçants fermés, elle suggère de faire un transfert d'appel depuis le numéro de téléphone de leur boutique vers leur portable.

Elle rappelle le rôle facilitateur de la CCI : "pour simplifier les démarches" dans le montage de dossier de demandes d'aides. "Sur le fonds de solidarité, on a accompagné sur le département 9 525 entreprises et 31 millions d'euros ont été déployés sur le département sur ces aides là", précise Fany Ruin.

