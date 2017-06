A Fécamp, un appartement à la disposition des travailleurs saisonniers, en mission temporaire ou des stagiaires

Depuis le mois de mars, à Fécamp, un appartement est mis à la disposition des personnes en formation, ou bien qui viennent dans la région pour une mission temporaire de quelques semaines ou mois.

On le sait, la mobilité est souvent un frein à l'emploi. Alors pour remédier à cela, l'agglomération Fécamp Caux Littoral lance une plate-forme d'hébergement transitoire pour les personnes en formation, ou bien des travailleurs saisonniers, ou encore en mission d'intérim pour quelques semaines ou mois. Concrètement le CLHAJ (comité pour le logement et l'habitat des jeunes de Seine Maritime) met à la disposition de ces travailleurs temporaires un appartement à bas loyer et où il n'y a plus qu'à poser ses valises.

L'appartement de 108 m² est entièrement équipé et meublé © Radio France - Amélie Bonté

Une solution pour les employeurs comme pour les travailleurs

Quand vous venez pour travailler un mois sur un territoire, quelle personne peut aller à l'hôtel pendant un mois ?

ECOUTEZ Marie-Agnès Poussier-Winsback, présidente de Fécamp Caux Littoral Agglo Copier

Aucun bailleur aujourd'hui ne veut prendre quelqun pour 3 semaines" - William Guillard de l'agence Clips Formation

Quel type d'appartement ?

L'appartement situé à 5 min à pied du centre-ville de Fécamp dispose même d'une terrasse © Radio France - Amélie Bonté

Depuis le mois de mars, un appartement est testé et mis à la disposition de 4 personnes venues travailler à Fécamp, elles sont originaires d'Avignon, de Metz-Strasbourg ou bien d'Agen.

T5 entièrement meublé et cuisine équipée

108 m²

4 chambres de 9 à 12 m²

Accès internet

Compteurs eau & électricité déjà ouvert

Situé à 5 min du centre-ville de Fécamp

Entre 225 € et 255 € / mois ou bien entre 55 € et 65 € la semaine