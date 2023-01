Fédération des boulangers de l'Isère : casser certains contrats permettrait de renégocier à meilleur tarif

Face à la hausse du prix des énergies, cumulée à celles des matières premières, beaucoup des 33 000 artisans boulangers de France disent être au bord de la rupture, quand ce n'est pas déjà le cas. Ce mardi le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la première ministre Elisabeth Borne ont annoncé des "report des impôts et cotisations sociales" et la possibilité de résilier "sans frais" un contrat qui présenterait une hausse "prohibitive". Avant de savoir comment ça va être concrètement possible c'est effectivement une piste très intéressante pour Renaud Raffier, boulanger à Heyrieux (Isère), élus U2P (union des entreprises de proximité) à la Chambre des métiers et président de la fédération de la boulangerie dans le département. Il était ce mercredi l'invité du 6-9 sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère - Tout d'abord Renaud Raffier, que représentent exactement les hausses des prix des énergies dans votre profession ?

Renaud Raffier - Alors pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, EDF a vendu en moyenne le kilowattheure à 0,18 euro. Depuis plusieurs mois, suite à la hausse des prix du gaz des autres énergies, on a des renouvellements de contrats qui se font parfois à 0,25 euro, 0,40 euro, 0,58 euro pour mon cas personnel. Parfois même jusqu'à un euro le kilowattheure. Donc on a des prix d'énergies qui sont multipliés par deux, trois ou quatre et certains même par dix pour d'autres énergéticiens.

Parce que ça ne concerne pas que l'électricité évidemment, ça peut aussi concerner le gaz et le fioul ?

Tout à fait. Alors le gaz, effectivement lui, a multiplié par dix, mais pour des raisons géopolitiques, puisque le marché du gaz a été déséquilibré par la guerre en Ukraine avec le boycott du gaz russe. Le fuel, c'est un peu différent puisque le prix du fioul est indexé sur le prix du baril et le baril, lui, n'a pas augmenté comme les autres énergies. Donc on a du fioul qui reste finalement un peu moins cher, en tout cas qui a moins augmenté, que les autres énergies, mais avec des problèmes de disponibilité parce que parfois on avait même des ruptures, des pénuries de fioul.

Finalement ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires ce coût des énergies ?

En boulangerie normalement, on est sur deux, trois ou quatre pourcent du chiffre d'affaire. D'ailleurs, dans ses mesures le gouvernement considère qu'on peut être aidé lorsque l'énergie représente plus de 3% du chiffre d'affaires. Mais il est évident que quand le prix de l'énergie est multiplié par quatre, vous vous retrouvez avec l'énergie qui représente six, dix, parfois quinze pourcent du chiffre d'affaires.

Une hausse que vous ne pouvez pas répercuter intégralement sur vos produits et sur les clients ?

Non c'est strictement impossible. D'autant plus que le marché a été complètement dispersé, c'est à dire qu'on a des opérateurs différents, des contrats différents. On a des collègues qui ont des comptes, ou qui ont signé des contrats, accidentellement, si je puis dire, en début d'année à des prix raisonnables pour encore deux ans. Et à l'inverse, on a des tacites reconductions qui ont lieu en fin d'année pour des gens qui ne s'occupaient pas spécialement de l'énergie parce qu'il y a un an l'énergie n'était pas un gros problème et qui ont découvert par hasard les hausses. Certains ont même cru que c'était une erreur. On a des collègues sur Grenoble qui ont reçu une facture de 10 000 € au lieu de 1 000 € euros et qui se sont dit "tiens, c'est une erreur, ils se sont trompés" et ne ce sont pas inquiété au début. Puis à la deuxième facture, ils ont reçu 9 000 € et là ils sont dit il y avait un problème. Donc en fait, les situations sont très diversifiées. On peut avoir dans une même rue des boulangers qui ont la facture multipliée par cinq et d'autres qui ont des prix raisonnables. Si vous voulez augmenter les prix et que dans la même rue il y en a un qui vous fait plus dix ou plus vingt pourcent, le client risque de se détourner de sa boulangerie. Et en plus, il y a des contrats en renouvellement tacite avec des engagements pour un an. C'est pour ça que hier, on a appris qu'on allait à priori pouvoir casser les contrats et c'est ce qu'il faudrait : donner la possibilité à ceux qui payent trop cher de pouvoir casser les contrats.

C'est une annonce qui vous soulage d'ores et déjà ?

Oui parce que, à priori, le prix de l'électricité est en train de rebaisser. Le prix du gaz aussi. Ce qu'on aimerait c'est que comme le prix de l'énergie est en train de s'effondrer, que le prix du gaz s'effondre et que le prix de l'électricité est déjà divisé par deux, c'est pouvoir bénéficier de ces prix là en cassant les contrats qui ont été signés, parfois le couteau sous la gorge. On vous appelle, on dit qu'il faut signer aujourd'hui, sinon vous couper l'électricité, donc il y a des collègues qui ont signé le couteau sous la gorge des contrats qui les engagent à des prix démentiels pour un an, voire deux ans.

Les boulangers sont tout de même appelés toujours à manifester le 23 janvier à Paris. Vous y serez ?

Personnellement je n'y serai pas puisque le mouvement n'est pas à l'origine de la Confédération nationale. Je comprends tout à fait les collègues qui veulent manifester mais nous on est plutôt dans le dialogue et dans la négociation entre associations et autorités. On peut difficilement négocier avec le ministre et en même temps aller manifester devant son bâtiment le matin.